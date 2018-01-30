30/01/2018 07:36


Yarın akşam ay her zamankinden daha farklı olacak

ay tutulması

Hayatımızda oldukça ender rastlayacağımız bir gökyüzü olayı yaşanacak ve yarın akşam ay her zamankinden daha farklı olacak

31 Ocak Çarşamba günü gerçekleşecek olan dolunayı üç şey ayrıca özel kılıyor. Çarşamba akşamı, Ay her zamankinden daha parlak olacak, hafif kırmızı gözükecek ve "mavi" olacak.

Neden süper?

Yarın Ay, Dünya'ya en çok yaklaştığı noktada olacak. Ay ile Dünya arasındaki mesafe yarın 360 bin 198 kilometreye kadar inecek.Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) yetkilileri, Süper Ay esnasında Ay'ın normalden daha büyük ve yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak gözükeceğini söylüyor.

Neden kanlı?

Süper Ay, yarın akşam Dünya'nın gölgesinde kalacak. Bu da Ay'ın hafif kızıl bir renge bürünmesini sağlayacak. Bu olaya "kanlı ay" deniyor. Güneş ışınları Dünya'nın atmosferinden geçerek Ay'ın yüzeyine indiğinde bu kırmızı rengi veriyor.

Neden mavi?

Mavi Ay olayının adı gibi mavi renkle bir ilgisi yok. Bir ay içerisinde meydana gelen ikinci dolunaya "mavi ay" deniyor.

Türkiye'de izlenebilecek mi?

Kısmen evet. "Süper Kanlı Mavi Ay" TSİ 18.34'te Türkiye'den kısmen de olsa izlenebilecek.Türkiye'den bakıldığında Dünya'nın gölgesi Ay'ın neredeyse yarısının üzerine düşmüş şekilde görülecek. Tutulmanın en iyi izleneceği yer ise ABD'nin Batı yakası ve Güneydoğu Asya ülkeleri olacak.

Kaynak: BBC Türkçe

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