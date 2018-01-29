29/01/2018 19:10


Terör örgütü yandaşları Fransa'da camiye saldırdı

cami saldırı

Franssa'nın Bordeaux kentinde bulunan İslam Toplumu Milli Görüşe (IGMG) bağlı camiye terör örgütü PKK yandaşları tarafından saldırı düzenlendi

Bordeaux'daki IGMG'ye bağlı cami derneğinin Başkanı Emre Durmuş, saldırıyı bu sabah fark ettiklerini belirterek, "Duvarın üzerinde 'PKK', 'YPG' yazılıydı. 'Tekrar geleceğiz' şeklinde yazılan bir tehdit mesajı vardı." dedi.

Durmuş, saldırıya ilişkin hukuki sürecin başlatıldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Camiye yapılan bu saldırıyı kınıyorum. Özellikle vatandaşlarımızın provokasyonlara gelmemesi gerekiyor çünkü bizim aciz olduğumuz bir durum yok. Devletimiz ve hükümetimiz gerekeni yapıyor. Avrupa'da yaşayan Türk toplumu olarak sağ duyulu olmalıyız. Bizim buradan yapacağımız tek şey provokasyonlara gelmemek, bunlara prim vermemek ve sağduyu içerisinde bu topluma huzuru ve barışı getirmektir." Durmuş, bu terör örgütü yandaşlarının, 2 yıl önce de Bordeaux'da bulunan bir başka camiye saldırdığını anımsattı.

Terör örgütü PKK yandaşları tarafından daha önce de Almanya ve Hollanda'daki camilere saldırılar düzenlenmişti.


Badou Ndiaye
Galatasaray Badou Ndiaye transferi için İngiliz ekibiyle anlaştı
deniz seki
Deniz Seki'den Seren Serengil'e flaş uyarı
özel güvenlik bölgesi
O alanlar 1 yıl boyunca özel güvenlik bölgesi ilan edildi
Yunus Emre İzol
Kadına şiddete karşı çıkmak isterken bıçaklanarak can verdi
cami saldırı
Terör örgütü yandaşları Fransa'da camiye saldırdı
İlgili Haberler
kabil saldırı

Kabil'deki kanlı saldırıyı üstlenen örgüt belli oldu

Ingvar Kamprad

Mobilya şirketi IKEA'nın kurucusu hayatını kaybetti

idlib haberleri

İdlib'de patates pazarına saldırı düzenlendi çok sayıda ölü ve yaralı var

Joseph Votel

ABD'li komutandan net tavır 'Menbiç'ten çekilmeyi düşünmüyoruz'

Son Dakika Haberleri
Badou Ndiaye

Galatasaray Badou Ndiaye transferi için İngiliz ekibiyle anlaştı

deniz seki

Deniz Seki'den Seren Serengil'e flaş uyarı

özel güvenlik bölgesi

O alanlar 1 yıl boyunca özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Yunus Emre İzol

Kadına şiddete karşı çıkmak isterken bıçaklanarak can verdi

 Yazarlarımız
necdet sivasli

Menbiç krizi derinleşir mi

Afrin’e başlatılan operasyonlar Menbiç’e uzanır mı? Cumhurbaşkanı “Menbiç’i de teröristlerden temizleyeceğiz. Önümüze geleni dümdüz ederiz” açıklamasında bulundu. Ancak, Menbiç’te Amerikan askerlerinin bulunması önemli bir sorun ...

Devam