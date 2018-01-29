Terör örgütü yandaşları Fransa'da camiye saldırdı

Franssa'nın Bordeaux kentinde bulunan İslam Toplumu Milli Görüşe (IGMG) bağlı camiye terör örgütü PKK yandaşları tarafından saldırı düzenlendi

Bordeaux'daki IGMG'ye bağlı cami derneğinin Başkanı Emre Durmuş, saldırıyı bu sabah fark ettiklerini belirterek, "Duvarın üzerinde 'PKK', 'YPG' yazılıydı. 'Tekrar geleceğiz' şeklinde yazılan bir tehdit mesajı vardı." dedi.

Durmuş, saldırıya ilişkin hukuki sürecin başlatıldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Camiye yapılan bu saldırıyı kınıyorum. Özellikle vatandaşlarımızın provokasyonlara gelmemesi gerekiyor çünkü bizim aciz olduğumuz bir durum yok. Devletimiz ve hükümetimiz gerekeni yapıyor. Avrupa'da yaşayan Türk toplumu olarak sağ duyulu olmalıyız. Bizim buradan yapacağımız tek şey provokasyonlara gelmemek, bunlara prim vermemek ve sağduyu içerisinde bu topluma huzuru ve barışı getirmektir." Durmuş, bu terör örgütü yandaşlarının, 2 yıl önce de Bordeaux'da bulunan bir başka camiye saldırdığını anımsattı.

Terör örgütü PKK yandaşları tarafından daha önce de Almanya ve Hollanda'daki camilere saldırılar düzenlenmişti.