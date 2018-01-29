29/01/2018 12:12


Kabil'deki kanlı saldırıyı üstlenen örgüt belli oldu

kabil saldırı

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki bir askeri eğitim akademisine düzenlenen saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlendi

IŞİD'in haber ajansı Amaq'tan yapılan açıklamada, "İslam Devleti savaşcıları Kabil'deki askeri akademiyi bir intihar saldırısı ile hedef almıştır" denildi.Saldırganlardan dördü öldürüldü, biri de yakalanıp gözaltına alındı.5 Afgan askeri saldırıda hayatını kaybetti.BBC'ye konuşan Afganistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü, yaralı sayısını ise 10 olarak açıkladı.Militanlar yerel saatle 05:00'te düzenledikleri saldırıda ağır silahlar ve roket güdümlü el bombaları kullandı.

9 günde 3 saldırı

Kabil'de son 9 günde 3. kez saldırı düzenleniyor.Cumartesi günü bir ambulansa yerleştirilen patlayıcıların infilak etmesi sonucu 100'den fazla kişi ölmüştü.Bir hafta önce de bir otele düzenlenen saldırıda 22 kişi hayatını kaybetmişti.Bu saldırıda yaşamlarını yitirenlerin çoğu yabancılardı. İki saldırıyı da Taliban üstlenmişti.

Kaynak: BBC Türkçe


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