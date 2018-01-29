29/01/2018 11:22


İdlib'de patates pazarına saldırı düzenlendi çok sayıda ölü ve yaralı var

idlib haberleri

Suriye'nin İdlib ilinin Serakib ilçesinde bulunan patates pazarına hava saldırısı düzenlendi. Düzenlenen saldırı sonucunda 11 sivil hayatını kaybederken 13 sivil ise yaralandı

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, saldırı sonrası yaptığı açıklamada, "Rus uçakları İdlib'de bir patates pazarına hava saldırısı düzenledi. Bu saldırılarda 11 sivil öldü, 13 sivil yaralandı." dedi.Yusuf, arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini, yaralıların çevre hastanelere kaldırıldığını söyledi.

Saldırıda, pazar yerindeki patates yüklü bazı araçlar da zarar gördü.İdlib gerginliği azaltma bölgesi, son 1,5 aydan beri yoğun hava saldırılarına hedef oluyor.

 

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