29/01/2018 10:55


ABD'li komutandan net tavır 'Menbiç'ten çekilmeyi düşünmüyoruz'

Joseph Votel

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Joseph Votel, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada ABD askerlerinin Suriye'nin Menbiç bölgesinden çekilmeyeceğini duyurdu

General Votel yaptığı konuşmada net tavrını ortaya koydu ve "Menbiç'ten çekilmeyi düşünmüyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta yaptığı açıklamalarda, Zeytin Dalı Harekâtı'nın Menbiç'e de uzanabileceğini işaret etmiş, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Cumartesi günü yaptığı açıklamada "ABD, Menbiç'ten derhal çekilmeli" demişti.


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