İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi genel kurulunu gerçekleştirdi

Avrupa Ajansı (AVA) Londra-İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi genel kurulunu gerçekleştirdi. 21 Ocak 2018 tarihinde yapılan genel kurula göre yeni yönetim seçimle belirlendi. Hornsey’deki Cemevi’nin yeni binasında yapılan seçime göre İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi Başkanı, Hüseyin Üzüm oldu. Başkan Hüseyin Üzüm’e Hüseyin Keskin saymanlık ve Savaş Hurman ise Genel Sekreterlik yapacak. Türkiye’den gelen CHP Milletvekili Mehmet Tüm ise seçimde hazır bulundu. Alevi Dedesi ali Dereli ile başlayan seçimde iki mavi liste galip geldi.

Yönetim Kurulu üyelerinden Baykal Sürük seçim ile ilgili şunları söyledi:

“Bugün 21.inci genel kurulumuzu başarıyla gercekleştirmiş bulunuyoruz Britanya’da yaşayan canlarımızında katılımıyla harika bir şekilde birlik beraberlik içinde bir kurul gerçekleştirdik benimde olduğum mavi liste 106 oy farkıyla seçimi kazanmış oldu aslında burada bizler her ne kadar oy farkıyla kazansakta kaybeden olmadı. Bizlerin işi bundan sonra başlıyor önemli olan yönetimi kazanmak değildir. Canla başla her ortamda mücadele vermektir. Buradan ben tekrar bizlerle beraber olan bu yolda bizleri yalnız bırakmayan kazanan kaybeden tüm canlarımizın emekleri hak katına yazıla hızırda yar ve yoldaşları olsun. Aşk ile canlar.”

Yönetim Kurulu üyelerinden Tuğba Özcivan yeni yönetime seçilmesi ilgili şunları söyledi:

“Son üç dönem boyunca, gönüllü olarak hizmet ettiğim İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi’nin, bugün 21. Kurultayı gerçekleşti ve 21. Dönem Yönetim Kurulu’nda tekrar göreve devam edeceğime karar kılındı. Beraber çalıştığım ve çalışacağım tüm yönetici arkadaşlarıma ve bu yola hizmet veren tüm dostlarıma teşekkür ediyorum.”

21.Dönem İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi Yönetim Kurulu Görev Dağılım Listesi aşağıdadır.

Başkan: Hüseyin Üzüm

Sayman: Hüseyin Keskin

Genel Sekreter: Savaş Hurman