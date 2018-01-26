Ajda Pekkan Londra defilesi şubat ayında

Ajda Pekkan, İngiltere’deki Zeynep Kartal ve Türkiye’deki Zülayha Özgül ile London Fashion Week’te özel bir defile düzenleyecek

AVRUPA\LONDON - Londra şubat ayında Ajda Pekkan ile buluşacak. Ajda Pekkan, dünyaca ünlü Türk tasarımcılar Zeynep Kartal ve Zülayha Özgül ile London Fashion Week’te özel bir defile düzenleyecek. Pekkan, “Çok heyecanlıyım. Müzikten sonra ikinci tutkum hep moda olmuştur. Hayalim gerçek oluyor” dedi. Ajda Pekkan, kendi markasıyla moda sektörüne de imza atacak. Süperstar, moda tasarımcısı Zeynep Kartal ve Züleyha Özgül ile dün Beşiktaş Condrad Otel’de düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Zeynep Kartal

Zeynep Kartal ile hazırladığı 25 parçalık koleksiyonu; 17 Şubat’ta London Fashion Week’te özel bir defileyle ilk kez modaseverlerin beğenisine sunulaca olan Pekkan; “Kendimi doğuma hazırlanır gibi hissediyorum. Çok heyecanlıyım. İlk fikir aşamasından hazırlık sürecine kadar büyük heyecan duyarak kendi markamla ilk kez moda sektörüne adım atıyorum. Müzikten sonra hayatımdaki ikinci tutkum hep moda olmuştur” dedi.