26/01/2018 09:47


Netanyahu'dan net tavır 'Kudüs İsrail'in başkenti olacaktır'

Netanyahu

İsrail Başbakanı Netanyahu Davos'ta dün yaptığı konuşmada "Herhangi bir barış anlaşması durumunda Kudüs, İsrail'in başkenti olacaktır" dedi

ABD Başkanı Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasının ardından İsrail Başbakanı Netanyahu’dan açıklama geldi. Trump’ın büyük tepki çeken kararının ardından dün yeni bir açıklama yapan Netanyahu, “Filistin’in kendisini yönetmesinde sorun yok ama elindeki gücü İsrail’i tehdit etmek için kullanması gerek” dedi.

Öte yandan Netanyahu, bütün barış senaryolarında, İsrail’in başkentinin Kudüs olarak tanınacağını ileri sürerek adeta tehdit etti. Netanyahu, “ABD’den başka bir ülke barış anlaşmasında arabulucu olamaz” dedi.

 

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