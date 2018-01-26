26/01/2018 07:53


Yunanistan Başbakanından Türkiye hakkında skandal açıklama

Aleksis çipras

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, İsviçre'de düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı açıklamada Türkiye'nin tepkisini çekecek değerlendirmelerde bulundu

Reuters'ın haberine göre Çipras, 2015 yılının başında iktidara geldiğinde Yunanistan'ın sadece en kötü ekonomik kriz ve mülteci kriziyle değil, aynı zamanda "Ege'de tahmin edilemeyen agresif askeri hamleler yapan agresif bir komşuyla" uğraşmak zorunda kaldığını söyledi.

“Avrupalı ortaklarımız Türkiye gibi ‘agresif’ komşularla yaşamanın zorluğunu her zaman takdir etmiyor” ifadelerini kullanan Çipras, 2016 yılında Türkiye ve AB arasında yapılan göçmen anlaşmasını 'zor ama gerekli' olarak nitelendirdi.

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