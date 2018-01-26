26/01/2018 07:45


Hastanede yangın çıktı en az 41 can aldı çok sayıda yaralı var

güney kore

Güney Kore’nin Miryang kentinde bulunan bir hastanede yangın çıktı. Yangında 41 kişi hayatını kaybederken 45 kişi de yaralandı

Yetkililer, çoğunlukla bakıma muhtaç yaşlı kimselerin kaldığı Sejong Hastanesi’nde çıkan yangının acil servis bölümünde başlayarak binayı sardığını ve ölü sayısının artmasından endişe duyduklarını açıkladı. 

Hastanenin birinci katında başladığından şüphelenilen yangın sırasında içerideki hasta sayısının 100'den fazla olduğu belirtilen haberde, olay yerine gönderilen itfaiye ekiplerinin alevleri 1 saat 40 dakikada söndürdüğü aktarıldı. Haberde, binadan tahliye edilen hastaların bir bölümünün olay mahalline en yakın hastanelere götürüldüğü bilgisi verildi.

Olayda hayatını kaybedenlerin kimlik tespitiyle ilgili çalışmalar sürüyor.

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