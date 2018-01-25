Almanya'da camiye çirkin saldırı
Almanya’nın Hannover kentinde bulunan bir camiye terör örgütü PKK yandaşları tarafından çirkin saldırı düzenlendi
Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Stade-Bützfleth Ulu Cami'ye yerel saatle gece yarısı 02.00 civarında düzenlenen saldırıda caminin ve güneyindeki gençlik lokalinin camları kırıldı.
Caminin duvarına boyayla sloganlar ve tehdit mesajları yazıldı.Cami derneği yönetiminin şikayeti üzerine polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.Almanya'da son günlerde DİTİB'e bağlı camilere benzer saldırılar düzenlenmişti.