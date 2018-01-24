24/01/2018 08:18


ABD'den Rusya'yı şok edecek suçlama

Heather Nauert

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Rusya'yı ABD ile Türkiye'nin arasını bozmaya çalıştığı yönünde suçladı

Nauert, başkent Washington’da düzenlediği basın toplantısında, kendisine yöneltilen “Ruslar, YPG’ye silah sağladığınızı söyleyerek, Türkiye’nin Afrin operasyonundan sizi sorumlu tuttu. Bu açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna verdiği yanıtta, “Rusya’nın açıklamaları yalnızca duruma yardımcı olmamakla kalmıyor, aynı zamanda propaganda. İki NATO müttefikinin arasını bozmaya çalışıyor. Ancak bunu başaramayacaklar” dedi.

Basın toplantısında, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun görüşmelerine ilişkin bilgi de veren Nauert, “İki bakan çok ciddi ve açık sözlülükle görüşmeler gerçekleştirdi. Bölgede yaşananlara yönelik çok ciddi kaygılarımız var. Bu süre içerisinde gerçekleşen üç telefon görüşmesi de bunun kanıtı” diye konuştu. Türkiye’nin Zeytin Dalı Operasyonu düzenlediği Afrin’in, Suriye’de göreceli olarak istikrarlı bir bölge olduğunu savunan Nauert, “Ancak şu anda istikrar gibi bir durum söz konusu değil. Bizim çok ciddi endişelerimiz var, herkesin IŞİD’e odaklanması gerekiyor. ABD’nin Suriye’de olmasının nedeni IŞİD ile mücadeleye odaklanmaktır. Gözünüzü IŞİD’den ayırıp, diğer kaynakları Kürtlerle savaşmaya yönlendirirseniz, bu çok büyük bir sorun” dedi.

Nauert, ABD’nin, Türkiye’nin PKK konusundaki endişelerini anladığını ve bu konuda Türkiye ile iletişim halinde olduklarını da belirterek, “Ancak Kuzeybatı Suriye’deki faaliyetlerin istikrarı bozması konusunda endişeliyiz. Türkiye’nin, NATO’nun önemli bir müttefiki olduğunu da açıkça belirttik. Önemli bir NATO müttefiki olarak Türkiye’nin farklı terör örgütleri hakkındaki endişelerini anlıyoruz, tam olarak anlıyoruz. PKK ile ilgili endişelerini anlıyoruz. Bu yüzden Türk Hükümeti ile bu endişeleri ele alıp, aynı zamanda istikrarı sağlamaya ve bu bölgedeki gerginlikleri azaltmaya çalışmak için görüşmeler yapmaktayız” diye konuştu.

Kaynak: Sözcü

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