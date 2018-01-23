Uçak ve helikopter havada çarpıştı ölüler var

Almanya'nın Karlshruhe kentinde bir helikopter ile bir yolcu uçağının çarpışması sonucunda 4 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi

Karlsruhe’nin kuzeyindeki Philippsburg’da yaşanan kazada detaylı incelemenin devam ettiği kaydedildi. Philippsburg, yaklaşık 13.000 kişinin yaşadığı ve nükleer santralin yer aldığı bir bölge olarak dikkat çekiyor. Yetkililer kazanın, yoğun bir şehir yaşamının olmadığı bir bölgede geldiğini ifade etti.

Yetkililer, kazanın sebebini araştırırken yapılan açıklamada, “İncelemeler devam ediyor. Bu konuda bir açıklama yapmak için henüz erken” ifadesi kullanıldı. Kazaya karışan uçağın spor tipi hafif hava aracı olduğu belirtildi.