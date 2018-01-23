Beyaz Saray'dan Afrin operasyonuna dair ilk açıklama

Türkiye'nin Afrin'e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili Beyaz Saray'dan ilk açıklama geldi

Başkent Washington’da düzenlediği basın toplantısında Suriye’nin kuzeybatısında tüm tarafları IŞİD’i yenmeye odaklanma çağrısı yapan Sanders, “Herkesi çatışmalardan kaçınmaya, Suriye ihtilafının çözülmesine yardımcı olmaya ve masum sivillerin korunmasına özen göstermeye çağırıyoruz. Türkiye’nin meşru güvenlik endişelerini duyuyor ve ciddiye alıyoruz. NATO müttefiki olarak Türkiye ile birlikte çalışmaya kararlıyız” diye konuştu.

Kaynak: DHA