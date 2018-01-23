23/01/2018 07:52


Katar Zeytin Dalı Harekatıyla ilgili ne düşünüyor

Katar

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lulva el-Hatır, TSK tarafından Afrin'de başlatılan operasyon ile ilgili açıklama yaptı

Katar haber ajansı QNA'nın Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatır'ın açıklamalarına dayandırdığı haberde, "Zeytin Dalı Harekatı, Türkiye'nin ulusal güvenliği ve sınır güvenliğiyle bağlantılı meşru kaygılarından ötürü ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması amacıyla başlatıldı." ifadelerine yer verildi.

Terör saldırılarına maruz kalan Türkiye'nin, ulusal güvenliğini koruması konusundaki çalışmalarını desteklediklerini belirten Hatır, bu konunun uluslararası sözleşmeler ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın 51. maddesiyle (üye ülkelerden birine silahlı saldırı olması durumunda meşru savunma hakkını kullanabileceği) garanti edildiğini dile getirdi.

NATO üyesi Türkiye'nin bölgede her zaman bir denge ve istikrar unsuru olduğuna dikkati çeken Hatır, Katar olarak Türkiye'nin, sivillerin ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması konusundaki hassasiyetine güvendiklerini kaydetti.

DEAŞ'a karşı verilen savaşta sona yaklaşıldığını, bu nedenle de Suriye krizinde rol oynayan tüm tarafların kalıcı çözümler bulması gerektiğini belirten Hatır, bu çözümlerde adaletin tesisi ve Suriye halkına karşı suç işleyenlerin cezalandırılması konularının dikkate alınmasını istedi.


Financial Times
Financial Times Zeytin Dalı Harekatını yazıyor
terör hedefi
Afrin operasyonuna damga vuran pilot, hedefi 20 metre yaklaşarak imha etti
Zeytin Dalı harekatı
Zeytin Dalı harekatında 4. gün son durum ne
Katar
Katar Zeytin Dalı Harekatıyla ilgili ne düşünüyor
Alman basını
Alman basını özetleri 23 Ocak 2018
İlgili Haberler
Federica Mogherini

AB'den ilk açıklama geldi 'Büyük endişe duyuyoruz'

Theresa May

May'in sözcüsünden Zeytin Dalı harekatı hakkında açıklama

rus basını

Rus basını Zeytin Dalı Operasyonunu yazıyor

Boris Johnson

İngiltere'den Zeytin Dalı harekatı hakkında ilk açıklama

Son Dakika Haberleri
Financial Times

Financial Times Zeytin Dalı Harekatını yazıyor

terör hedefi

Afrin operasyonuna damga vuran pilot, hedefi 20 metre yaklaşarak imha etti

Zeytin Dalı harekatı

Zeytin Dalı harekatında 4. gün son durum ne

Alman basını

Alman basını özetleri 23 Ocak 2018

 Yazarlarımız
turker erturk

Kurtuluş Kuruluştadır

Dün (17 Ocak 2018) yaptığı bir basın toplantısı ile Prof. Dr. Ümit Kocasakal, CHP Genel Başkan Adayı olduğunu açıkladı. Uzun, heyecanlı, duygulu ama aynı zamanda ...

Devam