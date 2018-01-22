22/01/2018 21:22


AB'den ilk açıklama geldi 'Büyük endişe duyuyoruz'

Federica Mogherini

Dünyanın gözü kulağı Afrin operasyonunda. Operasyonun başından bu yana açıklama yapmayan AB'den ilk tepki geldi

Avrupa Birliği’nin Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. AB ülkeleri dışişleri bakanlarıyla yaptığı toplantının ardından basının karşısına çıkan Mogherini, “Endişeliyim ve bu konuyla birlikte diğer bazı konuları Türkiye’deki muhataplarımızla görüşeceğim” dedi. Mogherini, Türkiye’nin AB Bakanı Ömer Çelik’le önümüzdeki günlerde Brüksel’de bir araya gelmeyi umut ettiğini söyledi.

 

Federica Mogherini
AB'den ilk açıklama geldi 'Büyük endişe duyuyoruz'
Zeytin Dalı harekatı
Kritik harekatta çatışmalar Burseya Dağı'nda yoğunlaştı
Hulusi Akar
Hulusi Akar 'En son teröriste kadar harekat devam edecek'
Theresa May
May'in sözcüsünden Zeytin Dalı harekatı hakkında açıklama
rus basını
Rus basını Zeytin Dalı Operasyonunu yazıyor
İlgili Haberler
Theresa May

May'in sözcüsünden Zeytin Dalı harekatı hakkında açıklama

rus basını

Rus basını Zeytin Dalı Operasyonunu yazıyor

Boris Johnson

İngiltere'den Zeytin Dalı harekatı hakkında ilk açıklama

kıbrıs haberleri

KKTC karıştı Afrika Gazetesinin Afrin manşetine tepki büyüyor

Son Dakika Haberleri
Zeytin Dalı harekatı

Kritik harekatta çatışmalar Burseya Dağı'nda yoğunlaştı

Hulusi Akar

Hulusi Akar 'En son teröriste kadar harekat devam edecek'

Rex Tillerson

ABD Dışişleri Bakanından son dakika Afrin açıklaması

roket

Afrin'den atılan roket ahıra isabet etti

 Yazarlarımız
turker erturk

Kurtuluş Kuruluştadır

Dün (17 Ocak 2018) yaptığı bir basın toplantısı ile Prof. Dr. Ümit Kocasakal, CHP Genel Başkan Adayı olduğunu açıkladı. Uzun, heyecanlı, duygulu ama aynı zamanda ...

Devam