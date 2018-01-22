AB'den ilk açıklama geldi 'Büyük endişe duyuyoruz'

Dünyanın gözü kulağı Afrin operasyonunda. Operasyonun başından bu yana açıklama yapmayan AB'den ilk tepki geldi

Avrupa Birliği’nin Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. AB ülkeleri dışişleri bakanlarıyla yaptığı toplantının ardından basının karşısına çıkan Mogherini, “Endişeliyim ve bu konuyla birlikte diğer bazı konuları Türkiye’deki muhataplarımızla görüşeceğim” dedi. Mogherini, Türkiye’nin AB Bakanı Ömer Çelik’le önümüzdeki günlerde Brüksel’de bir araya gelmeyi umut ettiğini söyledi.