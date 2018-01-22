May'in sözcüsünden Zeytin Dalı harekatı hakkında açıklama
TSK’nın hafta sonu başlattığı Zeytin Dalı Operasyonu hakkında İngiltere Başbakanı sözcüsü açıklama yaptı
Reuters’ın İngiltere Başbakanı Theresa May’in sözcüsüne dayandırdığı açıklamada, İngiltere’nin yaşananları takip ettiği ve ‘Türkiye’nin sınırını koruma hakkı olduğu” belirtildi.
Basının sorularını yanıtlayan May’in sözcüsü, “Türkiye’nin sınır güvenliğini koruma hakkını tanıyoruz. İngiltere, Türkiye ve diğer müttefiklerle yakın temasta bulunarak Türkiye’nin güvenliğini koruma ve bölgeye istikrar getirerek olayların büyümesini engellemeye hazır” ifadesini kullandı.