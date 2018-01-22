Rus basını Zeytin Dalı Operasyonunu yazıyor

TSK'nın Cumartesi günü Afrin'deki terör örgütlerine yönelik başlattığı operasyon Rus basınında da geniş yankı uyandırdı

BBC Türkçe’nin derlediği gazete manşetlerinde Rus basınının Ankara’yı destekleyen manşetleri dikkat çekti.

Rus basını, Zeytin Dalı Operasyonu’nu böyle yorumladı:

Kommersant – Gazeteye konuşan Rus Uluslararası İlişkiler Konseyi’nden Kirill Semyonov “Türkiye’nin Afrin’deki operasyonu Türk Hava Kuvvetleri’nin Suriye hava sahasını kullandığı düşünülürse, Türkiye’nin sadece Rusya ile anlaşmasının sonucu olabilir. Moskova’nın Kürtlere hiçbir borcu yok. Rus ordusunun geçmişte Afrin’de gözlemci güç konuşlandırması Ankara ile pazarlık yapılması için atılmış bir adımdı. O zaman Türkiye’nin operasyonu Moskova için avantajlı değildi. Oysa şimdi Moskova tüm suçu, gruplara kısa menzilli taşınabilir hava savunma sistemleri ve diğer silahları sağlayarak onları ABD etkisinin bir aracı haline getiren ABD’ye atabilir” dedi.

Aynı makalede Stratejiler ve Teknolojiler Analiz Merkezi Başkanı Ruslan Pukhov ise “ABD Kürtleri destekliyor. Onlara karşı yürütülen bu operasyon Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için kilit bir mücadele. Aynı zamanda Türkiye’nin ABD ve Batı ile ilişkileri genel olarak kötüleşiyor. Böyle bir durumda Rusya şu senaryoyu oynayabilir: Ankara ile daha yakınlaşmak ve Suriye Ulusal Diyalog Kongresi için desteğini almak için Afrin’i Türkiye’ye ver” dedi.

Izvestia (Hükümet yanlısı gazete) – Siyasi analist Vyacheslav Matuzov gazetedeki yorum yazısında şu görüşe yer verdi: “Son gelişmeler Suriye ve Ortadoğu’daki durumu ciddi olarak karmaşıklaştırıyor. Ancak Türklerin bu askeri operasyonu diğer oyuncuların politikalarının bir sonucu. ABD Kürtleri kullanarak Ankara’yı kışkırtmak için her şeyi yaptı. Üstelik ABD bu tırmandırma sonucunda bir şey daha elde etti: Suriye krizinde siyasi çözüm sürecine zarar verdi” dedi.

RBC (Ekonomi gazetesi) – Türkiye uzmanı Timur Akhmetov gazeteye yorumunda “Türk ordusunun Suriye topraklarının içlerine girmemesi ve Türkiye sınırında bir tampon bölge yaratma çabalarına yoğunlaşması daha büyük olasılık” dedi.

Nezavisimaya Gazeta – Askeri uzmanı General Yuri Netkachev gazeteye yaptığı açıklamada, “Kürtler Rusya-Türkiye gaz anlaşmasında değersiz paraya dönüştü. Türk ordusunun Zeytin Dalı Harekâtı ancak Rusya’nın sessiz onayıyla gerçekleşebilirdi. Rusya’nın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ı Türk ordusunun PYD’yi hedefleyen askeri eylemlerinden uzak durması için ikna etmiş olması dışlanamaz” dedi.

Vedomosti – Dimitri Kamyshev gazetedeki köşe yazısında “Burada çifte standartlı politikanın klasik örneklerinden biriyle karşı karşıyayız. Erdoğan, Rusya ile Türkiye’nin yaşadığı kısa bir soğuk savaşın ardından ‘bizimkilerden’ biri oldu. Bu yüzden ‘düşmanlarımızın’ yapmasına izin verilmeyen şeylerin onun yapmasına ses çıkarılmıyor” ifadelerini kullandı.