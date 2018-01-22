İngiltere'den Zeytin Dalı harekatı hakkında ilk açıklama
İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, TSK tarafından Afrin'de başlatılan Zeytin dalı operasyonuna ilişkin açıklama yaptı
Boris Johnson, "Türkiye sınırlarını güvende tutmayı istemek konusunda haklı." açıklamasını yaptı.Johnson, Twitter hesabından yayımladığı mesajda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"Afrin'deki gelişmeleri yakından izliyoruz." ifadesini kullanan Johnson, şunları kaydetti:
"Türkiye sınırlarını güvende tutmayı istemek konusunda haklı. Şiddeti azaltmak ve en önemli hedefe odaklanmak amacını paylaşıyoruz: Suriye'de Esad rejiminin sona ermesine varacak siyasi bir süreç."