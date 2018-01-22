KKTC karıştı Afrika Gazetesinin Afrin manşetine tepki büyüyor
Türkiye tarafından Afrin'de başlatılan operasyon ile ilgili haber yapan Afrika Gazetesi'ne tepki büyüyor
Protestolar devam ederken Afrika Gazetesi’nin tabelaları söküldü. Afrika gazetesi önünde başlayan eylem, polisin bölgeye gelmesiyle birlikte Cumhuriyet Meclisi önüne kaydı. Afrika gazetesi önündeki eylemde gazetenin camları kırıldı, tabelası söküldü.Cumhuriyet Meclisi önüne kayan eylemciler burada CTP Milletvekili Doğuş Derya karşıtı sloganlar attı.
Protestocular meclis çatısına çıkarak bayrak açtılar. polis tarafından protestocular müdahale edildi. çatıya çıkan protestocular göz altına alındı.İfadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldılar. Halk meclisin kapısına dayandı. Meclis, “Ya Allah Bismillah Allahu Ekber” sesleriyle inliyor.