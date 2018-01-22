22/01/2018 11:22


Yanardağ patladı, halk panik yaşıyor

Mayon Yanardağı

Filipinler’deki Mayon Yanardağı dün patlayınca bölgede panik yaşandı

Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü, yanardağda meydana gelen patlamayla çıkan kül ve dumanın yaklaşık 2 bin 500 metre yüksekliğe ulaştığını açıkladı. Enstitü, Mayon Yanardağı için uyarı seviyesini ikinci kategoriden dörde yükseltti.

'MASKE TAKIN'

Yöre halkına yanardağdan püsküren kül nedeniyle maske takmaları tavsiyesinde bulunuldu. Yanardağın faaliyete geçmesinin ardından bölgeden geçen hafta 21 bin kişi tahliye edilmişti.

1987'de 100 KİŞİ ÖLDÜ

Mayon Yanardağı’nda son olarak 2013 yılı mayıs ayında meydana gelen patlama sonucu dört Avrupalı dağcı ve Filipinli kılavuzları yaşamını yitirmişti. Yanardağın, 1987’deki patlamasında ise 100 kişi ölmüştü.


Boris Johnson
İngiltere'den Zeytin Dalı harekatı hakkında ilk açıklama
kilis haberleri
PKK tarafından ateşlenen roket Kilis'e düştü
binali yıldırım ve kemal kılıçdaroğlu
Kritik görüşme sonrası iki liderden önemli açıklamalar
afrin operasyon
AFAD'ın kurduğu çadıra roket isabet etti şehitler var
Salzburg Başkonsolosluğu
Türkiye’nin Avusturya'daki başkonsolosluğuna saldırı düzenlendi
İlgili Haberler
Boris Johnson

İngiltere'den Zeytin Dalı harekatı hakkında ilk açıklama

kıbrıs haberleri

KKTC karıştı Afrika Gazetesinin Afrin manşetine tepki büyüyor

Gottemoeller

NATO Genel Sekreter vekili Türkiye'ye geliyor

Sigmar Gabriel

Almanya Afrin operasyonu hakkında ne düşünüyor

Son Dakika Haberleri
kilis haberleri

PKK tarafından ateşlenen roket Kilis'e düştü

binali yıldırım ve kemal kılıçdaroğlu

Kritik görüşme sonrası iki liderden önemli açıklamalar

afrin operasyon

AFAD'ın kurduğu çadıra roket isabet etti şehitler var

Salzburg Başkonsolosluğu

Türkiye’nin Avusturya'daki başkonsolosluğuna saldırı düzenlendi

 Yazarlarımız
necdet sivasli

Turizmde yeni bir oyun mu

Kötü giden turizmimizde bu yıl beklentiler oldukça farklı. Sektör temsilcileri “Son iki yılı sıkıntılı geçirdik. 2018 turizm yılının iyi olacağı gözlemleniyor, umudumuz da arttı” diyor. Ancak ...

Devam