22/01/2018 11:08


NATO Genel Sekreter vekili Türkiye'ye geliyor

Gottemoeller

NATO Genel Sekreter Vekili Rose Gottemoeller, Türkiye'ye gelerek Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız, Müsteşar ve Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Kaan Esener ile buluşacak

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, "Ülkemizi ziyaret etmekte olan NATO Genel Sekreter Vekili Rose Gottemoeller’in Bakanlığımızda Bakan Yardımcımız Büyükelçi Ahmet Yıldız, Sayın Müsteşarımız ve Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Kaan Esener ile görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülmektedir" denildi.


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