22/01/2018 08:46


Almanya Afrin operasyonu hakkında ne düşünüyor

Sigmar Gabriel

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, TSK'nın başlattığı Zeytin Dalı Harekatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu

Almanya Dışişleri Bakanı açıklamasında, "Türkiye ve Kürt birlikler arasındaki askeri çatışmalar önceden kestirilemeyen riskleri beraberinde getiriyor" dedi.Her iki tarafın da IŞİD'le mücadele için büyük çaba gösterdiğini ve büyük kayıplar verdiğini söyleyen Gabriel, Suriye'nin IŞİD'e karşı sağlanan başarıdan sonra istikrar ve barış yönünde adımların atılmasına ihtiyacı olduğunu söyledi. Gabriel, "Suriye'nin ihtiyacı olan en son şey, askeri çatışmalar. Orada insanlar yeterince acı çekiyor" dedi.Almanya Dışişleri Bakanı bütün çabaların siyasi düzlemde ilerleme sağlanmasını hedeflemesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Deutsche Welle Türkçe


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