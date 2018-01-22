22/01/2018 08:35


Rusya Dışişleri Bakanından Afrin operasyonu hakkında açıklama

Lavrov

Kommersant gazetesine röportaj veren Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye'nin Afrin Harekatı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu

Bakan Lavrov, "Suriye'de ABD'nin tek taraflı eylemleri Türkiye'yi kızdırdı" diye konuştu. Lavrov'un açıklamaları şöyle: "Birçok siyaset uzmanı niçin endişe ettiğimizi soruyor ve şöyle diyor: Bırakın ABD, İran ya da Türkiye'yi çılgına döndüren tek taraflı eylemleri yaptığı Suriye gibi ülkelerde anlaşma yetersizliğini, dış ilişkilerdeki yıkıcı rolünü ispatlayadursun." 

 


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