Rusya Dışişleri Bakanından Afrin operasyonu hakkında açıklama
Kommersant gazetesine röportaj veren Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye'nin Afrin Harekatı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu
Bakan Lavrov, "Suriye'de ABD'nin tek taraflı eylemleri Türkiye'yi kızdırdı" diye konuştu. Lavrov'un açıklamaları şöyle: "Birçok siyaset uzmanı niçin endişe ettiğimizi soruyor ve şöyle diyor: Bırakın ABD, İran ya da Türkiye'yi çılgına döndüren tek taraflı eylemleri yaptığı Suriye gibi ülkelerde anlaşma yetersizliğini, dış ilişkilerdeki yıkıcı rolünü ispatlayadursun."