22/01/2018 08:17


ABD Dışişleri Bakanlığından Zeytin Dalı Harekatı açıklaması

Heather Nauer

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauer, TSK tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatına dair açıklama yaptı

Nauer, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un dün telefonla Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmeleri yaptığını anımsattı.

"Sivillerin durumu hakkında çok endişeliyiz"

"Suriye'nin kuzeybatısındaki durum hakkında, özellikle de şu anda tırmanan kavgayla yüz yüze kalan sivillerin durumu hakkında çok endişeliyiz." ifadesini kullanan Nauert, şunları kaydetti:

"NATO müttefikimiz ve DEAŞ'a karşı kritik partnerimiz olan Türkiye'nin haklı güvenlik kaygılarını desteklemeye devam ediyoruz fakat sınırlama yapması, askeri operasyonunu kısıtlaması ve sivillerin ölümüne karşı dikkatli olması çağrısını yapıyoruz. Bütün taraflara, merkez hedef olan DEAŞ'a yönelmesi çağrısını yapıyoruz. Büyük ülkeler Suriye halkına barışçıl bir istikrar sağmak için birlikte çalışmalıdır."


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