22/01/2018 07:43


Beşar Esad'dan skandal açıklama 'Türkiye Afrin harekatı ile terörü destekliyor'

Esad

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, TSK tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatının Suriye krizinin başından yürüttüğü terörizmi destekleme politikasından ayrı olmadığını bildirdi

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın aktardığına göre Esad, İran Stratejik Dış İlişkiler Konseyi'nden heyetle Şam'da bir araya geldi. Esad, görüşmede "Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği sert saldırı, Türk yönetiminin Suriye krizinin ilk gününden bu yana izlediği ve temelde terörü ve terör örgütlerini desteklemek üzerine inşa edilen politikasından ayrı tutulamaz" ifadelerini kullandı. Suriye hükümeti, Suriye'nin ayrılmaz bir parçası olarak nitelediği Afrin'e yönelik harekatı kınamıştı.


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