22/01/2018 07:40


ABD Savunma Bakanı 'Türkiye önceden bizi uyarmıştı'

Jim Mattis

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, TSK tarafından Afrin'de terör örgütü PKK ve DAEŞ'e karşı başlatılan Zeytin Dalı operasyonuna dair açıklama yaptı

Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu vurgulayan Mattis, "Türkiye’nin meşru güvenlik endişeleri var.” diye konuştu.Saldırı öncesinde Türkiye'nin ABD'yi uyardığını kaydeden Mattis, "Türkiye açık sözlüydü. Hava saldırısını yapmadan önce bunu yapacaklarına dair bizi uyardılar.” ifadesini kullandı.

Ayrıca Mattis, TSK'nin Afrin'de düzenlediği operasyon nedeniyle bölgede bulunan ABD askerlerinin risk altında olmadığını belirtti


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