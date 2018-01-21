21/01/2018 19:58


Afrin'e kara harekatı başlamasından sonra ikinci gğn

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TSK'nın, hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak amacıyla Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın ikinci gününde Türk savaş uçakları hedefleri vururken, TSK kara kuvvetleri unsurları da ÖSO ile birlikte Afrin'deki noktalara ilerliyor.

AVRUPA-Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak amacıyla Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PYD/PKK ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın ikinci gününde Türk savaş uçakları hedefleri vururken, TSK kara kuvvetleri unsurları da Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri ile birlikte Afrin'deki noktalara ilerlemeye başladı.

 

Zırhlı araçlar, özel kuvvetler ve piyade güçleri ilerliyor

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekatı planlandığı şekilde devam etmekte olup, kara harekatı başlamıştır." denildi.

 

Açıklamada, "Zeytin Dalı Harekatı'nın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir." ifadelerine yer verildi.

 


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