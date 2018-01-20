20/01/2018 08:40


Birleşmiş Milletler'den Afrin çağrısı

Birleşmiş Milletler

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric Afrin'deki gelişmelerle ilgili açıklama yaptı

Dujarric, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, tüm taraflara "gerginliği daha fazla tırmandıracak eylemlerden kaçınılması ve sivillerin korunması" çağrısı yaptı.Dujarric, günlük basın brifinginde, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Afrin'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Stephane Dujarric, "Tüm taraflara gerginliği daha fazla tırmandıracak eylemlerden kaçınılması ve her koşulda sivillerin korunması çağrımızı yineliyoruz." dedi.


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