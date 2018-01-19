19/01/2018 17:13


Rus askerler Afrin'den çekilmeye başladı

rusya

Türkiye'nin Afrin'e yönelik muhtemel harekatı için bekleme devam ederken Rusya askeri polisini bölgeden çıkarmaya başladı

AA’nın Afrin içindeki güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Kefer Cenne köyü yakınlarında konuşlu Rus askeri polisi bölgeden gruplar halinde ayrılıyor. Afrin’den çıkan onlarca Rus askeri polisi, Beşşar Esed rejiminin kontrolündeki Nubul ve Zehra beldelerine ulaştı.Rus askeri polisinin bir kısmı halen Afrin’de bulunuyor. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile Moskova’da dün Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile görüşmüştü. Görüşmede, bölgesel güvenlik konuları, Suriye’deki son gelişmeler ve Astana/Cenevre süreci ele alınmıştı.


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