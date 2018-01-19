19/01/2018 11:29


500 bin arıya zarar veren iki çocuk gözaltında

arı

ABD'de yaşları 12 ve 13 olan iki çocuk bir çiftlikteki yarım milyon arının ölümüne yol açmaktan dolayı gözaltına alındı

Iowa eyaletindeki Wild Hill Honey çiftliğinin sahibi olan Justin ve Tori Engelhardt çifti, 28 Aralık sabahı kalktıklarında bütün arı kovanlarına zarar verildiğini görmüştü.Bütün kovanlara tek tek hasar verilmesi dolayısıyla çiftliğin uğradığı zarar 60 bin dolar oldu.Kar ile kaplı çiftlikteki 50 kovanda yaşayan yarım milyon arı ise soğuktan donarak öldü.Çift olayın bütün alet edavatlarının yerlerinden alınarak gerçekleştirildiğini aktarmış, ancak herhangi bir hırsızlığın meydana gelmediğini söylemişti.

Bağış kampanyası düzenlendi

Çiftliğin başına gelenler ulusal ve uluslararası basında geniş yer buldu.Özellikle kovanların sigorta kapsamında olmaması çiftin bütün işinin zora girmesine yol açmıştı.Düzenlenen bağış kampanyasında çiftin işlerine bahar aylarında tekrar başlaması için 30 bin dolar toplandı.Polis ise civarda yaşanyarla konuştuktan sonra topladığı ipuçlarıyla iki çocuğu gözaltına aldı.18 yaşından küçük oldukları için isimleri açıklanmayan zanlılar çocuk mahkemesinde yargılanacak. Çocuklar 10 yıla kadar hapis ya da 10 bin dolar kadar para cezası alabilir.


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