18/01/2018 10:10


Rusya'nın Çin'e S-400 sevkıyatı başladı

S-400

2014 yılında yapılan anlaşma kapsamında Rusya, Çin'e S-400 sevkiyatına başladı

Rus askeri-teknik sanayisinden isimsiz bir kaynak tarafından Rus medyasına yapılan açıklamada, 2014’te yapılan anlaşma kapsamında Çin’e S-400 füze savunma sistemlerinin sevkiyatına başlandığı belirtildi.

Sevkiyat kapsamında birer adet kontrol ve radar istasyonu, enerji ve destek ekipmanları, yedek parçalar ve bazı diğer parçaların yer aldığını aktaran kaynak, “Çin’le yapılan anlaşma doğrultusunda S-400’ler için teknoloji transferi veya lisanslı üretim planlanmıyor.” dedi.

Rusya ile 2014’te imzaladığı anlaşmayla Çin, S-400 sistemlerinin ilk uluslararası alıcısı olmuştu. Sistemlerin ikinci uluslararası alıcısı Türkiye'nin de Rusya'dan satın almayı planladığı iki adet S-400 sistemi için taraflar arasında imzalar geçen yılın son günlerinde Ankara’da atılmıştı. Halihazırda sadece Rus ordusunda bulunan S-400 sistemlerinin Çin ve Türkiye’nin yanı sıra Hindistan ve Suudi Arabistan’a da ihracatı planlanıyor.


Mustafa ÖZ
ÖNCE ADALET
kazakistan kaza
Otobüs alev aldı en az 52 ölü var
ara tatil
Milyonlarca öğrenci için tatil zili çalacak
Bucaspor Galatasaray
Bucaspor Galatasaray kupa maçı canlı yayın bilgileri
iOS 11 güncellemesi
Apple pil sorununu nasıl çözeceğini duyurdu
İlgili Haberler
kazakistan kaza

Otobüs alev aldı en az 52 ölü var

Yalnızlık Bakanlığı

İngiltere'de yalnızlıktan sorumlu bakanlık kurulacak

tillerson

Tillerson 'ABD, Türkiye'ye açıklama borçludur'

Jean-Claude Juncker

AB Komisyonu Başkanı 'İngiltere AB'ye yeniden katılsın'

Son Dakika Haberleri
Mustafa ÖZ

ÖNCE ADALET

ara tatil

Milyonlarca öğrenci için tatil zili çalacak

Bucaspor Galatasaray

Bucaspor Galatasaray kupa maçı canlı yayın bilgileri

iOS 11 güncellemesi

Apple pil sorununu nasıl çözeceğini duyurdu

 Yazarlarımız
eser nisan yagmur

Villiage Underground ve Sr X

Doğu Londra'nın kalbi Shoreditch'de,Great Eastern Street üzerinde Victoria döneminden kalma ticari bir depo var. Bugün "Villiage Underground" olarak bilinen bu bina sanat merkezi olarak kullanılıyor. Binanın sadece ...

Devam