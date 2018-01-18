18/01/2018 08:43


Tillerson 'ABD, Türkiye'ye açıklama borçludur'

tillerson

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun Türkiye sınırında 30 bin kişilik ordu kurma açıklaması hakkında konuştu

"ABD, Türkiye'ye açıklama borçludur" diyen Tillerson, Türkiye'nin sert tepki gösterdiği plan için şunları söyledi: ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde sınır gücü kurmak gibi bir niyeti yok. Türkiye'nin neden bu şekilde tepki gösterdiğini anlayabiliyorum.

Yerel güçleri eğitiyor olmamızın sadece sebebi orada DEAŞ'tan arındırılan bölgelerdeki güvenliği sağlamak."

 ABD öncülüğündeki Koalisyon, Suriye’nin kuzeyinde en büyük bileşenini terör örgütü PKK’nın kolu PYD’nin silahlı kanadı YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) unsurlarından ‘sınır gücü’ kurma sürecinin başlatıldığını açıklamıştı. Bu yeni silahlı oluşuma ‘Sınır Güvenlik Gücü’ (BSF) adı verilmişti. Bu açıklamadan hemen sonra ise Türkiye'den çok sert tepki gelmişti. 

 


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