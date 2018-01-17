17/01/2018 18:56


Donald Trump bu kez gazeteciyi kovdu

donald trump

ABD Başkanı Donald Trump, düzenlediği toplantıda kendisine "B.k çukuru ülkeler" açıklamasını soran gazeteciye parmağıyla kapıyı işaret ederek 'Dışarı' dedi

ABD Başkanı olarak göreve geldiği günden beri hem ülkesinde hem de küresel anlamda tartışmalara neden olan Donald Trump, dün kameralar karşısında yeni bir ilke imza attı. Trump, Beyaz Saray’da Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev ile bir araya geldi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump’a CNN muhabiri Jim Acosta soru sorunca ortam gerildi.

Acosta, “Başkanım Norveç’ten daha çok insan gelmesini istediğini söylediniz mi?” diye sorarken Trump başta, “Her yerden gelmelerini istiyorum, her yerden” derken Acosta, bir soru daha sormaya çalışırken önce basın ataşesi, “Sorularınız için teşekkürler” derken, Trump Acosta’ya kapıyı göstererek “Dışarı” dedi.

Kameralar karşısında yaşanan olay ABD basınında geniş yankı bulurken Trump’ın Beyaz Saray’dan kovduğu Acosta açıklamalarda bulundu.

Acosta, “Roosevelt Odası’nda soru sorarken önce Beyaz Saray’ın basın görevlileri seslerini yükselterek beni sindirmeye çalıştılar, daha önce hiç böyle bir şeyle karşılaşmamıştım. Başka ülkelerde yaşayabileceğimiz bir olaydı. Kesinlikle Beyaz Saray’da yaşanmaması gereken ve kesinlikle ABD’de yaşanmaması gereken bir olaydı” dedi.

 

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