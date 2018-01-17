Netanyahu'dan gerilimi tırmandıracak Kudüs açıklaması

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ABD'nin İsrail'deki büyükelçiliğini bu yıl içinde Kudüs'e taşıyacağını bildirdi

Haaretz’de yer alan habere göre, İsrail Başbakanı Netanyahu, Hindistan ziyareti sırasında kendisine eşlik eden gazetecilere çarpıcı açıklamalarda bulundu. ABD’nin, az sayıda bazı ülke dışında tüm dünyanın büyük tepki gösterdiği Kudüs kararıyla ilgili yeni ifadeler kullanan Netanyahu, ABD büyükelçiliğinin bu yıl içinde Kudüs’e taşınacağını iddia etti.

“Somut bazı değerlendirmeler” neticesinde bu sonuca vardıklarını ifade eden Netanyahu, bu değerlendirmeler neye göre yapıldığı ile ilgili ise bir detay vermedi.