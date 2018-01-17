ABD'li yetkiliden çok önemli Afrin açıklaması

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Ryan Dillon dün düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin muhtemel Afrin harekâtına Pentagon'un engel olmayacağı söyledi

Haberi duyuran gazeteci Wladimir van Wilgenburg, Dillon’un kendi sorusuna “Afrin, koalisyonun operasyon alanı içerisinde değil” yanıtını verdiğini belirtti ABD'nin söz konusu açıklaması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün kurduğu "Katil sürüleri ile aramıza girmeyin. Ortaya çıkabilecek, istenmeyen hadiselerden biz sorumlu olmayız. Terör örgütünün üstlerindeki bayraklarınızı siz kendiniz indirin ki, biz size teslim etmek zorunda kalmayalım. Teröristlerle birlikte olanları toprağa gömmek mecburiyetinde olmayalım" cümlelerinin ardından geldi.