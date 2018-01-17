17/01/2018 08:14


ABD'li yetkiliden çok önemli Afrin açıklaması

Ryan Dillon

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Ryan Dillon dün düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin muhtemel Afrin harekâtına Pentagon'un engel olmayacağı söyledi

Haberi duyuran gazeteci Wladimir van Wilgenburg, Dillon’un kendi sorusuna “Afrin, koalisyonun operasyon alanı içerisinde değil” yanıtını verdiğini belirtti ABD'nin söz konusu açıklaması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün kurduğu "Katil sürüleri ile aramıza girmeyin. Ortaya çıkabilecek, istenmeyen hadiselerden biz sorumlu olmayız. Terör örgütünün üstlerindeki bayraklarınızı siz kendiniz indirin ki, biz size teslim etmek zorunda kalmayalım. Teröristlerle birlikte olanları toprağa gömmek mecburiyetinde olmayalım" cümlelerinin ardından geldi.


kuvvetli rüzgar
Meteorolojiden kuvvetli fırtına uyarısı
Netanyahu
Netanyahu'dan gerilimi tırmandıracak Kudüs açıklaması
Afrin konusu
Dünya basını Afrin operasyonunu yazıyor
uçak kazası
Pistten çıkan uçağın ikinci pilotunun hatası ortaya çıktı
cumhurbaşkanı erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa'yı ziyarete gidiyor
İlgili Haberler
Netanyahu

Netanyahu'dan gerilimi tırmandıracak Kudüs açıklaması

Kim Wall

İsveçli gazeteci cinayetinde savcılardan kan donduran açıklama

füze fırlatma

Kuzey Kore Japonya'ya füze fırlattı dediler yanlışı sonra düzelttiler

Avrupa Birliği

Avrupa Birliğinden İngiltere'ye 'kal' teklifi

Son Dakika Haberleri
kuvvetli rüzgar

Meteorolojiden kuvvetli fırtına uyarısı

Afrin konusu

Dünya basını Afrin operasyonunu yazıyor

uçak kazası

Pistten çıkan uçağın ikinci pilotunun hatası ortaya çıktı

cumhurbaşkanı erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa'yı ziyarete gidiyor

 Yazarlarımız
turker erturk

Yargıyı Yok Sayacaktınız

(11 Ocak 2018) Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesinde yine muhtarları topladı ve konuştu. Erdoğan, konuşmasında 2012’de MİT Müsteşarı Hakan Fidan'a verdiği talimatı açıkladı: "Eğer MİT Müsteşarı tutuklansaydı ...

Devam