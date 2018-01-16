16/01/2018 11:25


Köprü inşaatı çöktü en az 10 işçi hayatını kaybeti

Chirajara Köprüsü

Kolombiya'nın Villavicencio kenti ile Bogota'yı bağlayan karayolundaki köprü inşaatı çöktü. Faciada 10 işçi hayatını kaybederken 8 işçi de yaralandı

Ulusal Afet ve Risk Yönetimi Birliğinden (UNGRD) yapılan açıklamada, inşaat çalışmalarında sona gelinen Chirajara Köprüsü'nün çökmesi sonucu 10 işçinin öldüğü, 8 işçinin yaralandığı bildirildi.

Hayatını kaybedenlerin ve yaralılardan 7'sinin kaza bölgesinden çıkarıldığı bilgisi paylaşılan açıklamada, UNGRD, Kızılhaç, sivil savunma ve itfaiyeye bağlı ekipler tarafından arama kurtarma çalışmalarına devam edildiği belirtildi.

Yerel basında çıkan haberlerde ise uzunluğu 446 metreyi bulan ve inşası tamamlanmak üzere olan köprüdeki kaza sonucu işçilerin yaklaşık 280 metre derinliğindeki vadiye düştüğü ifade edildi.


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