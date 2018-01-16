16/01/2018 08:24


İdlib'deki saldırıların mağdurları için moral maçı düzenlendi

ampute futbol takımı

Suriye'nin İdlib ilinde Esad rejiminin saldırılarında yaralananlardan oluşan iki ampute futbol takımı için moral maçı düzenlendi

İdlib'de muhaliflerin kontrolündeki sağlık müdürlüğüne bağlı rehabilitasyon ve fizik tedavi merkezi, kendi hastalarından oluşan 2 ampute futbol takımı arasında motivasyon amaçlı bir maç organize etti. Esad rejiminin saldırılarında yaralananların yer aldığı iki takımın oyuncuları, maçtan önce sahada ısınma hareketleri yaptı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.Dostluk ortamında oynanan maç, berabere bitti.

Maçı organize eden ve aynı zamanda fizik tedavi merkezi sorumlularından Muhammed Mari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, savaş mağdurlarına ücretsiz tedavi hizmeti verdiklerini söyledi.

Mari, düzenledikleri etkinliğin engellilere büyük bir moral olduğunu belirterek, "Halı saha maçından önce genç oyuncuların yanı sıra yaşı ilerlemiş oyuncular da aynı azim ve umutla yağmur altında ısınma hareketlerini yaptı. Hedefimiz mağdurlara destek vermek, eğitmek ve yeniden aktif bir birey olarak topluma kazandırmaktır." dedi.

"Spor yaparak eski gücüme dönmeye çalışıyorum"

İlk defa böyle bir maça çıkan engelli oyuncular ise mutlu olduklarını dile getirdi.

Oyunculardan 26 yaşındaki Yusuf Abdülkadir, rejiminin hava saldırısında ayağının koptuğunu kaydederek, "Fizik tedavinin ilk süreci benim için zor ve acı içinde geçti. Azimli bir şekilde spor yaparak eski gücüme dönmeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı. Abdülkadir, seyircilerin huzurunda düzenlenen halı saha maçının rekabet ve arkadaşlık hislerini arttırdığını vurgulayarak, "Güzel bir tecrübe oldu. Herkesin psikolojisi çok rahatladı. Çok mutlu olduk pes etmedik, mücadeleye devam edeceğiz." diye konuştu.


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