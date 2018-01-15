15/01/2018 17:32


Birleşik Krallık Türkiye'ye yönelik uyarısını güncelledi

İngiltere

Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı tarafından Türkiye için yapılan seyahat uyarısı güncellendi

Dışişleri Bakanlığı´nın sitesinde bugün yayınlanan güncellemede, Şırnak, Mardini Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Siirt, Tunceli, Hakkari, Kilis ve Hatay kentlerine seyahat edilmemesi salık verildi.

Birleşik Krallık’ın seyahat uyarısı güncellemesinde, “olası protesto ve gösteriler”e ilişkin uyarı kaldırıldı. Türkiye´den Birleşik Krallık´a sefer yapan uçuşlarda ek güvenlik önlemleri alınabileceği belirtilen seyahat uyarısında, yolculara güvenlik görevlileriyle işbirliği yapmaları tavsiye edildi.

2016 yılında 1.7 milyondan fazla Birleşik Krallık vatandaşı Türkiye´ye seyahat etmiş, Türkiye tüm uyarılara rağmen Birleşik Krallık vatandaşları için en popüler turizm destinasyonlarından biri olmaya devam etmişti. Dünyanın en büyük tur operatörlerinden Thomas Cook´a göre, “2016 ve 2017 yıllarında gerçekleşen terör saldırıları ve Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı´ndan yapılan seyahat uyarılarına rağmen” Türkiye İngiliz turistler için yurtdışındaki en popüler tatil destinasyonları arasında üçüncü sırada yer aldı. 

 

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