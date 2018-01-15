İngiltere Dışişlerine Türkiye mektubu

Londra Türk Toplumun yoğun olarak yaşadığı Enfield Belediyesi milletvekili olan Hon Joan Ryan MP, İngiltere Dışişleri Bakanlığına, “Avrupa’da yaşayan Türkiye vatandaşlarının emniyeti ve güvenliği adına” mektup yazdı

Avrupa Ajansı (AVA) Londra- İngiltere İşçi Partisi ( Labour) Enfield Belediyesi milletvekili olan Joan Ryan, İngiltere Dışişleri Bakanlığına, “Avrupa’da yaşayan Türkiye vatandaşlarının emniyeti ve güvenliği adına” mektup yazdı. İşte o mektup:

“Suikast tehlikesi”

“İngiltere Dışişleri Bakanlığına, Avrupa’da yaşayan Türkiye vatandaşlarının emniyeti ve güvenliği adına yazıyorum. İngiltere Parlamentosu Alevi Sekreteryası başkanı olarak geçtiğimiz hafta Britanya Alevi Federasyonu temsilcileri ile görüştüm. HDP milletvekili Garo Paylan tarafından Aralık 2017’de Avrupa’da yaşayan Türkiyeli Alevi, Ermeni ve Kürt kurum önderlerine, akademisyenlere, gazetecilere suikast tehlikesi konusunda bilgilendirildim. BAF bu iddia ile ilgili Britanya’da yaşayan aileler ve dostları için oldukça endişelidir. Eminim ki sizler de bu iddianın ciddiyetinin farkındasınızdır ve bu iddia ilgili makamlarca soruşturulacaktır.”

“Türkiye’den göç dalgası”

Sizin de bildiğiniz gibi Türkiye’deki azınlık grupları ve insan hakları kurumları hükümet tarafından baskı altına alınmıştır. Bununla birlikte, yasaklar Türk yetkililerce devam ettirilmiş, 2016 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı darbe teşebbüsü olmuş ve bunun sonucunda 60.000 kişi tutuklanmış, 150.000 kişi işinden atılmıştır. Bu başarısız darbe girişiminden beri BBC’ye göre Türkiye’den göç dalgası artmıştır. Eğer Garo Paylan’ın aktardıklarını göz önünde bulundurur ve Türkiye’deki muadilleriniz üzerinden soruşturursanız çok memnun olurum.Sizden gelecek yanıtı bekliyorum.Saygılarımla.Hon Joan Ryan MP”