15/01/2018 17:30


Rusya'da okul karıştı çok sayıda öğrenci yaralandı

bıçaklı kavga

Rusya'daki bir okulda çıkan kavga sonucunda 1 öğretmen ve 14 öğrencinin yaralandığı öğrenildi

Rusya'nın Perm Şehrinden bir okulda, 2 öğrenci arasında ders sırasında çıkan tartışma, diğer öğrencilerin de karışması sonucu büyük bir kavgaya dönüştü. Kavgada öğrencileri ayırmaya çalışan öğretmenlerden biri ve 14 öğrenci yaralandı. Kavgayı başlatan 2 öğrenci de bıçak bulunduğu ve diğer öğrencilerden bazılarının bıçakla yaralandığı belirtildi. Yaralanan kadın öğretmenin ve öğrencilerden birinin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Olay sonrası 700 öğrencinin okuldan tahliye edildiği ve derslere geçici olarak ara verildiği bildirildi.


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