15/01/2018 12:20


Bağdat'taki intihar saldırısında ölü sayısı yükseldi

intihar saldırısı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta çifte intihar saldırısı düzenlenmişti. Düzenlenen saldırı sonucunda en az 35 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi

Saldırıların Bağdat'ın merkezindeki Tayaran meydanında gerçekleştiği belirtiliyor.Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) Irak'ta kontrol ettiği alanların ordu tarafından geri alınmasıyla birlikte başkent Bağdat'taki saldırılarda da azalma gözlenmişti. Irak Başbakanı Haydar El İbadi, Aralık ayında IŞİD'e karşı savaşın kazanıldığını ilan etmişti.Tayaran meydanı, özellikle inşaat işçilerinin günlük iş bulabilmek adına sabahları toplandığı kalabalık bir meydan olarak biliniyor.Meydan daha önce de cihatçı grupların hedefi olmuştu.

Fransız haber ajansı AFP'nin muhabiri, saldırının meydana geldiği bölgeye çok sayıda güvenlik ekibi ve ambulansın sevk edildiğini aktardı. Cumartesi günü de Bağdat'ın kuzeyindeki bir kontrol noktasına intihar saldırısı düzenlenmiş, beş kişi hayatını kaybetmişti.


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