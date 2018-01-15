15/01/2018 09:54


Bağdat'ta çifte saldırı düzenlendi çok sayıda ölü ve yaralı var

bağdat saldırı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta çifte intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda 25 kişi hayatını kaybederken 90 kişi de yaralandı

Bağdat emniyetinde görevli Yüzbaşı Ahmed Halef, yaptığı açıklamada, Bağdat'ta düzenlenen çifte intihar saldırısında 25 kişinin öldüğünü, 90 kişinin yaralandığını söyledi. Halef, saldırıların başkentteki en kalabalık alanlardan biri olan merkezindeki Tayaran Sahası bölgesinde ve günün en yoğun saatinde yapıldığını ifade etti.

 

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