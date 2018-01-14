Şiddetli depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı

Peru'da meydana gelen 7,0 şiddetindeki depremin ardından uzmanlar tsunami uyarısı yapıldı

Peru’da Acari eyaletinin 42 km güneybatısında ön belirlemelere göre 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü deniz tabanının 12 kilometre altında olan depremin ardınan otoriteler tarafından tsunami uyarısı yapıldı. Tsunami dalgalarının yüksekliğinin Peru’nun bazı kıyı bölgelerinde 0.3 ilâ 1 metreye kadar yükselmesi bekleniyor

Depremin merkezüssüne yakın kıyı bölgeleri için tsunami uyarısı yapıldı. ABD Tsunami Uyarı Sistemi ve diğer ulusal uyarı sistemleri tarafından yapılan uyarıda “Tsunami Tehdidi Mesajı” başlığıyla gönderilen uyarıda Tsunami´nin yerel saatle saat kaçta kıyılara ulaşabileceği bilgisi verildi. Ulusal otoritelere alınması gereken önlemler hakkında bilgiler verildi.Yapılan açıklamada şiddetli deprem yüzünden en az 2 kişinin hayatını kaybettiği, 65 kişinin yaralandığı ve en az 17 kişinin kaybolduğu belirtildi. Yetkililer arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini fakat bazı yolların çökmesi ve binaların yıkılması sebebiyle bunun güçlükle devam ettiğini açıkladı.