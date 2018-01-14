14/01/2018 12:06


54 ülke Donald Trump'ın özür dilemesini bekliyor

donald trump

Birleşmiş Milletler'deki Afrika grubunun üyesi 54 ülkenin büyükelçileri, ABD Başkanı Trump'ın Afrikalı göçmenler hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle New York'ta acil toplantı düzenleyerek ortak bir bildiri yayınladı

Bildiride, Trump'ın Beyaz Saray'daki bir toplantıda, Haiti, El Salvador ve Afrika ülkelerine atıfla kullandığı "Bu b.k çukuru ülkelerden niye bu insanları kabul ediyoruz" ifadesinin 'skandal ve ırkçı' olduğu ve güçlü bir şekilde kınandığı belirtildi.

"ABD kurumlarında, Afrikalıları renklerinden dolayı küçümseme eğiliminin artmaya başlaması endişe vericidir" ifadesine yer verilen bildiride, Afrika'nın aynı şekilde hakaret edilen Haiti ve diğer halklar ile dayanışma içinde olduğu vurgulandı. 

Trump'tan sözlerini geri alması ve özür dilemesi talep edilen bildiride, ABD Başkanı Trump'ı kınayan tüm Amerikalılara teşekkür edildi.

 

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