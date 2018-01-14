14/01/2018 08:56


ABD'de panik yaratan mesaj 'Füze fırlatıldı derhal güvenli bir yer bulun'

ABD Savunma Bakanlığı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yapılan açıklamaya göre Hawaii adasına yönelik bir füze saldırısı duyurusunda yanlışlık yapıldı

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, "ABD Pasifik Komutanlığı, Hawaii'yi tehdit eden bir balistik füze tespit edememiştir. Hawaii eyaleti en yakın zamanda bir düzeltme mesajı yayınlayacaktır." ifadesine yer verildi. 

Sabah saatlerinde ABD'nin batı yakasında yaşayan halkın telefonlarına "Hawaii'yi vurmak üzere balistik bir füze fırlatıldı. Derhal güvenli bir yer bulun. Bu bir tatbikat değildir." yazan mesaj atıldı. ABD ile Kuzey Kore arasındaki füze krizinin tırmandığı bir anda gelen alarm, halk arasında büyük paniğe yol açtı. 

Alarmdan 38 dakika sonra ABD Pasifik Kuvvetleri Komutanlığı, alarmın yanlış olduğunu duyurdu. 

Nükleer saldırı durumunda ABD'nin batı yakasına ve Büyük Okyanus'un çeşitli yerlerinde kurulu füze tespit radarları, yapılan bir saldırıyı önceden bölge komutanlıklarına iletiyor. 

Kamusal uyarılar da bu radarlardan verilen alarmlar üzerinden yapılıyor. Söz konusu yanlış alarmın nasıl verildiği ile ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı. 

Hawaii Acil Durum Dairesi Sözcüsü Richard Repoza, telefonlara gönderilen uyarının yanlış alarm olduğunu açıklarken, olayın soruşturulduğunu söylemişti. 

 


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