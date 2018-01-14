14/01/2018 08:23


İsrail ordusu Gazze sınırında tünel bombaladı

gazze bombalama

İsrail ordusu, Gazze ile Mısır sınırında bulunan Hamas'a ait bir tüneli bombaladı

İsrail’in Yediot Ahronot gazetesinin İsrail ordusuna dayandırdığı haberine göre, İsrail Hava Kuvvetlerine bağlı savaş uçakları, Gazze ile Mısır arasındaki sınır bölgesinde Hamas'a ait bir tüneli bombaladı.Gazze içinde ve dışında olan olayların sorumluluğunun Hamas'a ait olduğu iddia edildi.

Bu arada Filistin emniyet kaynakları da İsrail hava kuvvetlerinin, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde tarım arazilerini hedef aldığını kaydetti. Kaynaklar, saldırılarda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığını ifade etti.

 

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