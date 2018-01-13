13/01/2018 18:49


İdlib'deki saldırılarda 14 kişi can verdi

idlib

Suriye'nin İdlib kentine yönelik dünden bu yana düzenlenen hava saldırıları sonucunda 14 kişinin can verdiği öğrenildi

İdlib'deki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, yaptığı açıklamada, "Dün gece saatlerinde Rus uçaklarının Han Es Sübül’e düzenlediği hava saldırısında 9 kişi hayatını kaybetti, en az 10 kişi yaralandı." dedi.

Sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırıların bugün de sürdüğünü kaydeden Hac Yusuf, "Bugün öğle saatlerinde Rus savaş uçaklarının İdlib'de yer alan Kefer Battih ve Serce köylerine düzenlediği hava saldırılarında ise 2’si kadın, biri çocuk olmak üzere en az 5 kişi hayatını kaybetti.” diye konuştu.

Hac Yusuf, Sivil Savunma ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini ifade etti.

Yaralıların bölgedeki sağlık merkezlerine kaldırıldığını söyleyen Hac Yusuf, Eriha’daki sivil savunma merkezinin de hava saldırılarına zarar görerek hizmet dışı kaldığını bildirdi.

Türkiye, Rusya ve İran'ın, Kazakistan'ın başkenti Astana'da vardığı anlaşma doğrultusunda, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili ve çevresindeki bazı bölgeler, gerginliği azaltmak amacıyla çatışmasızlık bölgesi kapsamına alınmıştı.Suriye'nin kuzeyindeki İdlib gerginliği azaltma bölgesinde rejim ve destekçisi Rusya'nın saldırıları son bir aydır sürüyor.

 

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