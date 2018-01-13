13/01/2018 10:15


Tunus'taki protestolarda 200'den fazla gözaltı var

Tunus protesto

Tunus'ta hayat pahalılığını protesto eden 200'den fazla kişinin gözaltına alındığı öğrenildi

Tunus İçişleri Bakanlığı ülkede dün gece de devam eden protesto gösterileri sırasında eylemciler ile güvenlik güçleri arasındaki çıkan sokak arbedelerinde 50 kadar güvenlik görevlisinin yaralandığını, 200'den fazla kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Pazertesi gününden itibaren çeşitli kesimlerden halk grupları Tunus'un birçok kentinde vergi zamlarını, fiyat artışlarını ve hükümetin uygulamaya koyduğu tasarruf programını protesto etmek üzere sokaklara dökülmüştü. Tunus hükümeti yağmalama olaylarının meydana geldiğini de duyurdu.Tunus güvenlik birimleri dün gece ülkenin kıyı kenti Susa'daki bir süper marketin saldırgan kişiler tarafından yağmalanmak istendiğini bildirdi. Başkent Tunus'ta da otomobil lasitklerinin ve çöp bidonlarının ateşe verildiği öğrenildi.   

OKULU KUNDAKLAMAK İSTEDİLER

Ülkenin daha yoksul güney bölgelerinde de kısmen şiddetin karıştığı protestolar yaşandı. Cerbe adasındaki Yahudi Cemaati Başkanı Perez Trabelsi Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada adadaki bir Musevi okulunun kundaklanmak istendiğini, okulda sadece hafif hasar meydana geldiğini söyledi. Eylemcilerin adadaki güvenlik güçlerinin diğer bölgelere sevk edilmesinden yararlanıp saldırı düzenlemek istediklerine dikkat çekildi.         

TUNUS BAŞBAKANI AÇIKLAMA YAPTI

Tunus Başbakanı Yusuf Şahid, açıklamasında "gördüklerinin protesto olmadığını, ülkede 'hırsızlık, yağmalama ve halka yönelik saldırılar' meydana geldiğini" söyledi. Şahid, Tunus resmi ajansına açıklamasında, "Yağmalamaya karışanlara, Tunuslulara ve varlıklarına yönelik saldırılara müdahil olanlara yönelik tek çözüm yasaların kullanılmasıdır" dedi. 

Ülkedeki sol partilerin ittifakı ve muhalefetteki Halkçı Cephe'nin sözcüsü ise Hamam Hamami, hayat pahalılığı nedeniyle düzenlenen protestoları partisinin "meşru bulduğunu ve desteklediğini" söylemişti.

Tunus, 2011 yılındaki Arap Baharı dönüşümleri ve "Yasemin Devrimi" sırasında Batı tarzı demokrasiye geçişi başarmış, ancak ülke büyük ekonomik sorunlar ve yüksek işsizlikle boğuşmak zorunda kalmıştı. Yılbaşında gelen zamların ardından ülkede hayat pahalılığı tırmanmış, bu da halkın protestolarına yol açmıştı.

Kaynak: Deutsche Welle Türkçe 

 

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