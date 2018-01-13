13/01/2018 09:45


Yola ulaşan dev dalgalar buz tuttu

abd

ABD'nin Indiana eyaletinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Michigan Gölü'nde boyu 6 metreyi aşan dev dalgalar buz tutarak dondu

Kıyıya ulaşırken boyutu küçülerek 5 metrenin altına düşen dalgaların  etkilediği Chicago'da, taşan suların tahrip ettiği göl kenarındaki koşu yolu  birçok noktada kapatıldı. Bölge sakinlerine, yılbaşı öncesi görülen yoğun kar yağışı sonrası  etkili olan soğukla birleşen tehlikeli rüzgara karşı uyarı yapıldı.

Kenti gün boyu etkisi altına alan kar yağışı, tipi ve dev dalgalar  ilginç görüntüler oluşturdu. Indiana'nın kuzeybatısında donan yollarda araç trafiğini de olumsuz  etkileyen rüzgarın etkisini cumartesi sabahı yitirmesi bekleniyor.


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